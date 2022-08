BASEBALL San Marino giocherà in casa le prime due partite della finale scudetto Si giocheranno giovedì 1 e venerdì 2 settembre sul diamante di Serravalle, le prime due gara dell'Italian Baseball League

Dopo la vittoria di ieri sera, mercoledì 24, a Grosseto, è partita la macchina organizzativa per ospitare le prime gare di finali scudetto 2022, Italian Baseball Series, allo stadio di Serravalle giovedì 1 e venerdì 2 settembre, alle ore 20.30. La squadra avversaria sarà la vincente della serie tra Bologna e Parma, al momento sul 2-2. La serie di finale inizierà comunque a Serravalle in virtù del vantaggio negli scontri diretti su Bologna nell’Intergirone (2-1) e del miglior posizionamento rispetto a Parma nel girone A di poule scudetto. Nel frattempo, sono partiti gli inviti agli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, al Segretario allo Sport, al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Si sta procedendo, inoltre, agli adempimenti verso le autorità competenti, la Gendarmeria per i permessi e la sicurezza pubblica.

