GOLF
San Marino Golf - Marlù in finale per il bronzo europeo Team Shield
San Marino sfiora la finale all’European Ladies’ Team Shield Championship di golf. Al Royal Malta Golf Club le biancazzurre sono state battute 2-1 dalle padrone di casa, al termine di una semifinale combattuta. Il punto sammarinese è arrivato da Giada Pelliccioni, vittoriosa 4&3 contro Serena Falzon Sant Manduca. Domani la nazionale affronterà la Bulgaria nella finale per il terzo posto, con l’obiettivo di conquistare il bronzo europeo.
[Banner_Google_ADS]