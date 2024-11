DANZA SPORTIVA San Marino: grande successo per i Mondiali di Danza Sportiva, un evento destinato a ripetersi Il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati va oltre i ringraziamenti: “Questo è un grande appuntamento che a San Marino deve diventare ciclico”

Si è concluso con la sfilata l'evento San Marino CSIT World Amateur Dancesport Championships. Coppie di ballerini di grande talento da tutto il mondo, l'eccellenza della danza sportiva, ha regalando al pubblico emozioni e performance di altissimo livello. Un weekend molto intenso particolarmente apprezzato dal pubblico che ha gremito le tribune della palestra del Multieventi Sport Domus che si è rivelata “teatro” ideale per questo tipo di manifestazione. Un pubblico che ha assistito a qualcosa come 32 ore di ballo interpretato da questi 740 atleti provenienti da 36 nazioni che hanno dato spettacolo anche per i tantissimi che si sono collegati in streaming.

L'Italia ha primeggiato nella categoria Over 45 con il podio tutto azzurro, sul gradino più alto la coppia formata da Ignazio Grignani -Ilaria Gianfranchi. Nella categoria Under 16, oro per la coppia di Atleti Indipendenti Russi e Bielorussi. Ivan Matushkin – Stefania Triapichinkova. Argento per l'Italia, e Bronzo al Belgio.

Straordinaria la performance della coppia sammarinese formata da Giovanni Cavallo e Maldivia Polini che hanno brillato nella categoria World Championship Adult Master South American Showdance, conquistando l'argento con una coreografia coinvolgente e di alto impatto tecnico. Oro per l’Italia con Vincenzo Mariniello e Sara Casini. Tra i risultati di spicco, nella categoria World Championship Adult Master Classic Showdance il primo posto della coppia estone formata da Andres Liiv e Kristin Vaha, che battendo Germania ed Italia si è aggiudicata il titolo mondiale grazie ad un performance innovativa. Trionfo degli atleti indipendenti Armen Tsaturyan e Dominika Bergmannova, nella categoria Adult Latin, davanti a Italia e Moldova.

Titolo mondiale per la categoria Over 35 a Graziano Brusciati e Maria Pipoli, che consolidano il primato dell’Italia nella disciplina davanti a Belgio e Stati Uniti. Anche gli over 55 sventolano il tricolore con Gaetano Ricciardelli e Lea Miranda che precedono la Germania del secondo e terzo posto. Titolo mondiale ten dance Under 16 a Federico Vallini e Bianca Ferri mentre vola in Marocco il titolo di Campione del Mondo Latino Under 21 con Giuseppe Guagliardito e Yasmin Beatrice Aizara.

Con questo evento San Marino si conferma una delle capitali mondiali della danza sportiva, offrendo una piattaforma di prestigio per talenti emergenti e professionisti affermati. La risposta del pubblico è stata a tutti gli effetti oltre le aspettative: tribune gremite per tutta la giornata e, ieri sera, complice l’esibizione della coppia sammarinese, un tripudio di bandiere bancoazzurre.

