SOLLEVAMENTO PESI San Marino ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti Ben tre medaglie azzurre a Tokyo 2020 presenti alla manifestazione organizzata in Repubblica

La Federazione Italiana ha scelto San Marino per disputare la centoquindicesima edizione dei Campionati Assoluti di Pesistica Olimpica. Due giorni al Multiventi resi possibili grazie all'amicizia con la Federazione Sammarinese e alla collaborazione con il CONS per un evento che ha portato in Repubblica ben 120 atleti a sfidarsi in 20 discipline Con loro, fuoriclassifica, anche i sammarinesi Noemi Nanna e Gianni Agustin. Tra i presenti le stelle di prima grandezza, i medagliati azzurri a Tokyo Giorgia Bordignon, Mirko Zanni e Antonino Pizzolato. Proprio Pizzolato, seppure iscritto, ha deciso all'ultimo di non gareggiare. Lo rivedremo presto ai Mondiali di Uzbekistan.

Nel corso della cerimonia di apertura, i tre sono stati omaggiati dal CONS e hanno ricevuto, per mano del presidente della Federazione Italiana Pesistica Antonio Urso, le onorificenze di Cavaliere (Pizzolato e Zanni) e Ufficiale (Bordignon) della Repubblica Italiana. La Federpesistica azzurra ha a sua volta omaggiato con una targa gli olimpionici sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Nel video l'intervista ad Antonino Pizzolato, bronzo a Tokyo 2020.

