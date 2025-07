San Marino Heritage Run, vince Bonoli su Bugli

A Piazza della Libertà il vento quasi porta via sedie e cartelloni, la pioggia del pomeriggio però è già andata da un pezzo e allora la San Marino Heritage Run si fa. 8 km di podistica competitiva per le vie del centro storico di Città, un anello da percorrere due volte, se si partecipa alla gara vera e propria. Oppure basta anche un giro solo, se si prende parte alla nordic walking e alla corsa camminata ludico-motoria. Perché lo spirito della Heritage - 135 iscritti complessivi - è quello di unire sport e divertimento, per celebrare l'iscrizione del centro storico di San Marino e del Monte Titano nella lista del Patrimonio Unesco.

"Una bellissima gara, molto sottovalutata perché pensavo ci fosse poca salita - dice il vincitore, Andrea Bonoli - invece è una bella giornata ventosa, però si respirava, non era caldo e il clima è ideale per una gara a quest'ora qui. Dopo il primo giro Lorenzo un po' mi ha mollato, verso il secondo giro io volevo un attimo anche capire un po' il percorso, perché non conoscendolo volevo un attimo tenermi". "È stata una grande fatica, quindi sono ancora un po' provato - prosegue il secondo classificato, Lorenzo Bugli - perché i percorsi in centro storico sono sempre decisamente impegnativi, molto muscolari, il doppio giro lo rende il tutto ancora più complicato, soprattutto quando inizia il secondo giro, quando già hai un tratto di salita e discesa nelle gambe, poi la salita che porta prima alla prima poi alla seconda torre ti rimane, quindi chiaramente poi l'arrivo al traguardo risulta decisamente difficoltoso. Poi lo si paga, ho sentito che non tenevo il ritmo del mio compagno, che sapevo essere in un ottimo stato di forma, quindi ho preferito a un certo punto, dopo la rotonda del corso, lasciarlo andare".

Venendo alla competitiva, la sfida per l'oro è un discorso interno alla Dinamo Running, ma si decide in fretta: Andrea Bonoli vince in 27' 43” 52 prendendo le distanze già nel primo giro sul sammarinese Lorenzo Bugli, argento dietro al compagno di squadra con 1' 41” di ritardo. Terzo posto per un altro sammarinese, Davide Venerucci dell'Olimpus, a 2' 38” da Bonoli, mentre tra le donne si impone Melissa Michelotti, col contro di 37' 17” 27.