San Marino: i principali appuntamenti sportivi del 2023

Il nuovo anno si apre all'insegna dei giovani con il Festival Olimpico Europeo che dal 21 al 28 gennaio richiamerà i migliori interpreti degli sport invernali in Friuli Venezia Giulia. A difendere i colori di San Marino ci sarà Mattia Beccari. Nel mese di marzo, precisamente giovedì 23, la Nazionale Sammarinese di calcio ospiterà allo Stadium l'Irlanda del Nord nella prima gara di qualificazione ai campionati europei del 2024.

Ad Aprile prende il via il campionato di baseball con il San Marino chiamato a difendere il titolo tricolore. Sabato 27 maggio, il tradizionale appuntamento con il Giro del Monte. Dal 28 maggio al 3 giugno, tornano i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. Saltata l'edizione di Andorra 2021, a causa del covid, la piccola Olimpiade riparte dall'isola di Malta. Motori protagonisti nel mese di giugno. Dal 9 al 11 giugno il crossodromo della Baldasserona ospiterà il Mondiale di Trial.

Mercoledì 14 il suggestivo passaggio della 1000 miglia mentre sabato 17 e domenica 18 giugno si correrà la 51esima edizione del Rally di San Marino. Stessa data, il 18 giugno, è in programma nell'Antica Repubblica una tappa del Campionato italiano arco storico. Dal 21 giugno al 2 luglio, la città di Cracovia in Polonia ospiterà i Giochi Olimpici Europei.

La prima settimana di Agosto, torna l'appuntamento con gli Internazionali di Tennis di San Marino. Dal 14 agosto al 3 settembre, Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Manuel Mancini voleranno a Baku, in Azerbaijan, per i mondiali di Tiro a Volo. Domenica 10 settembre, il Motomondiale farà tappa a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nel primo weekend di ottobre, la seconda edizione del San Marino Padel Master Cup mentre la settimana dopo, dal 12 al 15 ottobre, gli appassionati di rally si daranno appuntamento sul Titano per la 21esima edizione di RallyLegend.

