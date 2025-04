BASEBALL San Marino in casa dell'ambizioso BSC Grosseto nel 2° turno I titani devono rialzarsi dopo la brutta sconfitta in casa di Bologna, in gara-2 della giornata d'esordio. I toscani arrivano dalla vittoria per manifesta superiorità nel derby

Il San Marino Baseball mette alla prova le ambizioni del Big Mat Grosseto. Dopo la prima serie terminata in pareggio contro Bologna, con entrambe le squadre vincenti sul diamante di casa, per la squadra del Titano comincerà stasera il secondo impegno stagionale. Sia gara-1, sia gara-2 si giocheranno in Toscana, la prima oggi alle 20, la seconda alle 16 del lunedì di Pasquetta. San Marino è chiamata a reagire subito, vista la botta ricevuta in Emilia: il 13-3 registrato dalla Fortitudo rappresenta la prima vittoria per manifesta superiorità nell'era dei 9 inning in Serie A, cominciata con l'opening day di venerdì scorso a Serravalle. Va detto che i titani abbiano comunque messo a segno 10 delle 24 battute valide complessive della partita, ma hanno faticato molto a concludere, grazie anche a un'ottima prova al lancio di Crepaldi, e soprattutto a difendere, il contrario di quanto si fosse visto nel bel successo per 4-1 all'esordio.

L'altra vittoria per manifesta superiorità del campionato l'ha registrata, in contemporanea con Bologna, proprio la Big Mat, battendo 10-0 il BBC nel derby di Grosseto, mentre gara-2 è stata rinviata per maltempo. Un risultato importante, che mette già in chiaro le intenzioni dei toscani. Non a caso, prima del via alla stagione, la società biancorossa aveva detto di essere pronta a puntare ancora più in alto rispetto ai quarti di finale dei playoff centrati l'anno scorso. Nel 2024, di sei incontri con San Marino, Grosseto riuscì a vincerne due, di cui uno in trasferta. Stasera vedremo se il nuovo, ambizioso roster allestito dai toscani reggerà la prova d'urto contro una delle favorite per lo scudetto.

