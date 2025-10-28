TAEKWONDO San Marino in Cina ai mondiali di Taekwondo A guidare la spedizione biancoazzurra il maestro Secondo Bernardi

C'è anche San Marino ai mondiali di Taekwondo in svolgimento in Cina. A rappresentare il Titano gli atleti Michele Ceccaroni, Stefano Crescentini e Federico Amati, accompagnati dal maestro Secondo Bernardi. Il primo a scendere sul tatami è stato Michele Ceccaroni, l'atleta sammarinese era impegnato nei 32esimi di finale nella categoria -80 kg. Ceccaroni è stato battuto dal cipriota Evangelos Charalambous al termine di una buona prestazione che comunque ha permesso al sammarinese di conquistare punti utili per salire nel ranking mondiale. Domani toccherà a Federico Amati nella categoria -58 kg contro il numero 11 del tabellone, l'atleta di Taipei Kuei-an Pan. A concludere gli impegni di San Marino la gara di Stefano Crescentini nei -58kg in programma per giovedì.

