CICLISMO San Marino inizia a vestire il giallo del Tour de France Il 29 giugno lo storico passaggio della corsa a tappe più famosa del mondo sul monte Titano.

Pronti, via e il Tour de France, la più famosa corsa a tappe della storia farà il suo passaggio nella Repubblica di San Marino. Sarà una data storica quella del 29 giugno. L'edizione numero 111 della Grande Boucle non solo partirà dall'Italia, ma transiterà sul Titano. La Firenze – Rimini, 206 km che accenderanno la passione, celebreranno Gino Bartali.

Tutto il percorso sulla penisola italiana sarà legato dal ricordo dei più grandi corridori italiani della storia. Il Tour 2024 sarà anche un po' biancoazzurro, quando nel finire della prima tappa, l'ingresso di Chiesanuova segnerà l'inizio del passaggio a San Marino. Un appuntamento che il Titano attende con entusiasmo. Il conto alla rovescia è già iniziato e sul territorio sono già stati predisposti i primi allestimenti per celebrare la Grande Boucle. Sul percorso sammarinese sono stati montati i cartelli: “San Marino – Sulle Strade del Tour de France”. Allestimenti che seguiranno il tragitto sul territorio sammarinese.

È prevista altra segnaletica con indicazioni sulla lunghezza e la pendenza. Circa 20 km, da Chiesanuova a Serravalle, passando per Fiorentino, Murata e Borgo Maggiore con il campione in carica Jonas Vingegaard che transiterà di nuovo sullo Stradone dove aveva vinto la tappa della Coppi e Bartali 2021. Il danese in maglia gialla a Parigi 2023, che da quel giallo ripartirà nella prima tappa che sarà ricordata anche per il passaggio a San Marino, con il Titano che diventerà il 14° paese ad ospitare il Tour de France. Una tappa tutta da seguire, nella quale si prevede spettacolo con 7 GPM, con l'ultima salita a San Marino, 7,1 km al 4,8%, prima della discesa finale fino a Rimini.

