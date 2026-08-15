BASEBALL

San Marino inizia vincendo la semifinale contro Bologna

Decisivo, per il sorpasso, un fuoricampo da tre punti del pinch hitter Williams Wong. A Serravalle finisce 6 a 1

San Marino inizia vincendo la semifinale contro Bologna.

Grande inizio di semifinale per il San Marino Baseball, che va sotto al 6° con Bologna ma poi ribalta tutto con tre punti al 7° e tre all’8° per il 6-1 finale. Decisivo, per il sorpasso, un fuoricampo da tre punti del pinch hitter Williams Wong. Il lanciatore vincente è Leal, perdente Veliz.

Il primo lancio della partita è stato effettuato dal Segretario di stato al Lavoro della Repubblica di San Marino, Alessandro Bevitori, presente alla partita assieme al Segretario allo Sport, Rossano Fabbri. Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Livio Berruti.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy