San Marino inizia vincendo la semifinale contro Bologna
Decisivo, per il sorpasso, un fuoricampo da tre punti del pinch hitter Williams Wong. A Serravalle finisce 6 a 1
Grande inizio di semifinale per il San Marino Baseball, che va sotto al 6° con Bologna ma poi ribalta tutto con tre punti al 7° e tre all’8° per il 6-1 finale. Decisivo, per il sorpasso, un fuoricampo da tre punti del pinch hitter Williams Wong. Il lanciatore vincente è Leal, perdente Veliz.
Il primo lancio della partita è stato effettuato dal Segretario di stato al Lavoro della Repubblica di San Marino, Alessandro Bevitori, presente alla partita assieme al Segretario allo Sport, Rossano Fabbri. Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Livio Berruti.
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