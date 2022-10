San Marino International Kuikma Padel Cup: completati gli ottavi di finali. Galli - Sardella continuano a sorprendere

Proseguono le sfide della San Marino International Kuikma Padel Cup, evento di categoria FIP Gold in svolgimento sui campi del Wonderbay di Serravalle. Questa mattina si sono completati gli ottavi di finale. Avanzano, come da pronostico, le prime due teste di serie del torneo.

Gli spagnoli Victor Ruiz Remedios e Gonzalo Rubio Perez (foto), rispettivamente 29° e 32° del ranking mondiale, hanno superato i connazionali Marteinez Sanchez e Navarro Perez per 4-6 6-2 6-2 e questa sera sfideranno la coppia italo-spagnola Pationiotis – Rivera Serra, che ha liquidato per 6-0 6-1 lo spagnolo Rocafort Lores e l’italiano Marcelo Capitani.

La testa di serie numero 2 Ramirez Del Campo – Marcos Duran si sono invece imposti con un doppio 6-3 sollo spagnolo Fernandez e lo svedese Knutsson; ai quarti incrocerà la coppia composta dall’argentino Mourino e dallo spagnolo Montel Carus, vincitori per 7-5 5-7 7-6 (1) sugli spagnoli Carmona Marin e Guimet Bigas. Ancora un successo per il nazionale sammarinese Federico Galli e Edoardo Sardella: la coppia, passata per le qualificazioni, ha centrato un risultato straordinario imponendosi sugli spagnoli Morales Domenech – Deltell Juan per 6-4 7-6 (8).

Ai quarti affronterà l’italiano Perno e l’argentino Pereyra, quinta forza del tabellone, che agli ottavi hanno regolato con un doppio 6-4 la coppia italiana Di Giovanni – Salandro. A sfidarsi nell’altro incontro dei quarti saranno la coppia Pers Morillas – Gaspar Campos e la quarta testa di serie Melendez Amaya – Suescun. Intanto è in corso sui campi del Wonderbay il torneo Vip “The King of Padel” che vede sfidarsi alcuni ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio e alcuni ex sportivi sammarinesi.