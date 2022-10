PADEL San Marino International Padel Cup, vincono Ruiz e Rubio La coppia n°1 del tabellone s'impone sugli altri favoriti per la vittoria, Ramirez e Duran.

Alla prima edizione della San Marino International Padel Cup va tutto come da copione, con tanto pubblico e la bandiera spagnola a sventolare sul Titano. Ad aprire l'albo d'oro del torneo è la coppia n°1 del tabellone, composta da Victor Ruiz Remedios e Gonzalo Rubio Perez, rispettivamente 29° e 32° del ranking mondiale. Sono loro a prevalere in una finale facilmente pronosticabile contro i n°2 del seeding, i loro connazionali Ivan Ramirez Del Campo e Raul Marcos Duran. Finale decisamente sudata, almeno nei primi due set: dopo un tirato successo per 7-5, nel secondo Rubio e Ruiz incassano un perentorio 1-6 che porta la sfida alla bella, nella quale però si ritrovano, concedono poco o nulla e la chiudono per 6-2. In semifinale i futuri vincitori si erano sbarazzati di un'altra coppia spagnola, la Perez-Gaspar, per 6-2 7-6, mentre Ramirez e Duran si erano guadagnati l'ultimo atto con un 6-2 6-7 6-2 l'italiano Perino e l'argentino Pereyra. Oltre alle gare conclusive dell'evento del circuito FIP Gold, la domenica del Wonderbay ha assistito anche all'assegnazione del titolo amatoriale: qui a vincere sono stati Luca Brasini e Andra Nuti, che hanno avuto la meglio su Alessandro Paccagnella e Alessandro Casadei.

