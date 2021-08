TENNIS San Marino Junior Cup: ecco i vincitori

Oltre 200 match disputati e circa 120 atleti provenienti da varie parti del mondo. Si è conclusa con successo l'edizione 2021 del San Marinio Junior Open, torneo firmato Tennis Europe. La giornata di sabato, partita con qualche ora di ritardo a causa della pioggia caduta sul Titano, ha decretato i vincitori del doppio Under 14 e Under 16. Per il tabellone maschile Under 14 la coppia tutta tedesca Braun – Mietusch batte 6-1, 6-4 Apostol e Curuia. Mentre il titolo Under 16 se lo aggiudicano Carboni e Rapagnetta, che in rimonta hanno battuto 2-6, 6-3, 10-5 Gutjahr e Vohl. Nel seeding femminile, la coppia favorita Bervid-Miskovic non delude le aspettative e vince 2-0 a causa di un infortunio capitato a Pieragostini. Ritiro anche nella finale Under 16: Bonati e Demichelis possono trionfare. Domenica mattina dedicata alle finali del singolo. In contemporanea hanno iniziato le sfide maschili. Carboni e Rapagnetta si ritrovano di nuovo, questa volta contro. A spuntarla è Lorenzo Carboni che chiude la pratica con un doppio 6-1. Sul campo centrale è un derby tedesco tra Mietusch ed Engel, ha la meglio quest'ultimo grazie alla vittoria per 7-6, 6-2. Poi le finali femminili. La sfida tra Motinga e Zabkova è molto equilibrata e finisce al terzo set. Il primo lo vince la rumena Motinga 6-3; successivamente recupera Zabkova che si porta a casa il trofeo con un 6-4, 6-1. Infine, per l'Under 14 si sono affrontate la numero uno del tabellone Dora Miskovic e la quarta forza del torneo Victoria Bervid. Sfida molto tesa, accompagnata da varie proteste per le decisioni arbitrali. A spuntarla dopo una guerra di nervi è la Miskovic in due set (7-6, 6-2). A fine gara le due tenniste non sono riuscite ad uscire dal campo amichevolmente, ma a prevalere è stato il nervosismo.



