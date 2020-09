TENNIS San Marino Junior Cup Under 16: completato il secondo turno dei singolari

Prosegue a pieno ritmo, sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, la San Marino Junior Cup Under 16, evento del circuito Tennis Europe Junior Tour. Nel tabellone femminile, dopo aver beneficiato di bye al primo turno, è scesa in campo la testa di serie numero 1 Emma Ottavia Ghirardato, che si è imposta agevolmente su Asia Riminucci (6-2 6-0). Proseguono la propria corsa anche Miriana Galietta e Teresa Cinquino, rispettivamente seconda e terza forza del tabellone. Si arresta, invece, il cammino delle portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino Emma Tarducci e Ludovica Ceccoli, sconfitte rispettivamente da Clara Sansoni (6-2 6-1) e Victoria Zenato (67-3 6-3). Nel tabellone maschile prosegue la corsa di Lorenzo Sciahbasi, testa di serie numero 2, che si è imposto in tre set su Nicolò Consonni (3-6 6-0 6-4). Semaforo verde anche per Mattia Ricci e Fabio De Michele, rispettivamente testa di serie numero 3 e 4: il primo si è imposto 6-1 6-0 su Matteo Trombini, mentre il secondo ha superato 6-2 6-1 Samuel Zannoni, che nel tardo pomeriggio di ieri aveva eliminato il sammarinese Simone De Luigi (7-5 6-2). De Luigi si è poi rifatto nel doppio, in coppia con Filippo Callerio: la coppia italo-sammarinese ha eliminato 6-0 6-2 Brunetti-Tombesi. Nel doppio femminile, invece, le titane Giulia Galvani e Emma Tarducci si sono imposte 6-3 6-0 su Prissilla Francioni e Asia Riminucci.

