San Marino Junior Open, al via il tabellone principale

Silvia Aletti (foto FST)

Con un programma così denso e la pioggia a condizionarne lo svolgimento, ci voleva un mezzo miracolo per completare tutti i match di primo turno del San Marino Junior Open. Seppure con l'aiuto del sole, che nel pomeriggio ha rimesso le cose a posto, mezzo miracolo è stato. E così l'ITF Under 18 parte senza intoppi e regala spettacolo e prospettive fin dai primi scambi. Sui campi in terra battuta del Centro Tennis di Montecchio avanza senza troppi patemi la prima testa di serie, Alessandro Pedretti che ha regolato Alessandro Fiocchi per 6-3 6-2. Avanti anche il secondo favorito, Enrico Franchi vincitore 6-4 6-1 su Alessio Babudri. Successo anche per il verucchiese Carlo Paci, 6-2 6-3 a Mattia Cona.

Nel tabellone femminile grande battaglia senza lieto fine per la giocatrice di casa Silvia Alletti che contro Veronica Mavero è stata in campo quasi 4 ore cedendo solo al tie break del terzo set col punteggio di 7-6 5-7 7-6 che rivela l'equilibrio assoluto di un match interminabile interrotto un paio di volte per la pioggia. Vanno avanti la testa di serie numero 3 Francesca Galli (6-3 6-1 a Virginia Comi) e la numero 4 Virginia Proietti sulla svizzera Nicole Yekaterina Villa 6-1 7-6. Strappa applausi la giovanissima Altea Cieno. La quattordicenne siciliana ha eliminato Amanda Nai per 6-3 6-1.