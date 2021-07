San Marino Junior Open: De Lugi si arrende a Ferri

Nulla da fare per Simone De Luigi nel suo match d'esordio agli Internazionali di Tennis under 18 in pieno svolgimento al Centro Tennis Cassa di Risparmio, nel parco di Montecchio. Il giovane biancazzurro è stato infatti sconfitto da Lorenzo Ferri, prima scelta del seeding, col punteggio di 6-2 6-0. Salutano il torneo anche l'italo-argentino Vito Darderi, battuto in due set dall'austriaco Tobias Leitner (n.8) e la siciliana Giuditta Beltrami, eliminata con un doppio 6-1 dalla canadese Ellie Daniels.

Accedono agli ottavi il monegasco Rocco Piatti, la francese Jenny Lim, il belga Jack Loge e la ceca Rachel Hermanova (n.2). Nel pomeriggio di oggi ha fatto il proprio esordio la russa Maria Studennikova, testa di serie n.1. La prima scelta del tabellone si è arresa all’italiana Emma Belluomini con il risultato di 7-5 6-3. Identico risultato per la francese Carla Tanguy, che si è imposta su Sofia Scatola. Il tredicenne indiano Manas Dhamne, terzo favorito del main draw maschile e allievo di Riccardo Piatti nell' Academy di Bordighera, avanza al secondo turno grazie al successo per 6-0 7-5 su Edoardo Santoni. Il programma di domani vedrà in campo anche il primo turno di doppio, al quale partecipa anche la coppia sammarinese formata da Giulia Galvani e Silvia Alletti.