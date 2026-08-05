San Marino Junior Open: definiti i quarti di finale

Il San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 J60 in svolgimento sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, si appresta ad affrontare i quarti di finale. Si è completata la fase a gironi che ha decretato i giocatori che passano il turno e accedono al tabellone finale maschile e femminile.

Tra i ragazzi si qualificano la testa di serie numero 1 Dennis Spircu, che oggi si è aggiudicato il match decisivo contro il quindicenne Diego Tarlazzi (6-0 6-3). Ai quarti se la vedrà con la wild card Emanuele De Sanctis, per il quale non ha influito la sconfitta subita oggi contro il lituano Dominykas Grusas (0-6 6-2 10-7). Si qualificano anche la testa di serie numero 2 Van Son Didoni, oggi vincente scontro Sebastiano Mantovani (6-2 5-7 10-7), e la numero 3 Michele Maniglia, che ha sconfitto l’atleta di Hong Kong Kyle Wan (6-3 6-1). Maniglia sfiderà il francese Viktor Fourcroy, che oggi si è imposto sul sammarinese Nicolò Bollini con un doppio 6-0. L’ultimo quarto vedrà opposti il danese Pyndt (8), vincitore su Paolo Mangiante (2-6 6-4 10-7) e Lorenzo Rocco, che ha sconfitto per 6-2 6-4 Daniel Tonucci.

Nel femminile si qualifica ai quarti la romagnola Sofia Cadar (foto), testa di serie numero 3, che si è aggiudicata il match decisivo contro Elisa Pieri per 7-6 (2) 5-7 10-6. Supera il round robin anche la testa di serie numero 2, la danese Thygesen, che ha superato per 6-2 6-4 Agnese Stagni e ai quarti affronterà Diletta D’Amico, vincitrice con un doppio 6-1 contro Aurelia Schober. Nella parte alta del tabellone troviamo Gulia Maria Sofia Bonaccorso, che oggi ha superato per 6-0 6-3 la russa Litinova, primo nome del seeding. Contro di lei la montenegrina Nadja Knezevic, che si è imposta oggi per 6-4 6-3 su Gaia Donati. Si qualificano ai quarti anche la romena Natalia Maria Dicu (6-4 6-1 sul Altea Cieno) e Veronica Mavero (6-2 6-4 su Ilaria Rondinelli). Nell’ultima giornata del round robin è arrivata anche la vittoria per la sammarinese Serena Pellandra, che si è imposta per 6-1 6-1 su Bianca Francesconi.







