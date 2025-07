TENNIS San Marino Junior Open: definiti i quarti di finali Alletti e Pellandra avanzano ai quarti nel doppio femminile.

Nel femminile ha staccato il pass per i quarti di finale la testa di serie numero 3 Francesca Galli, che si è imposta per 6-1, 6-3 sulla qualificata Veronica Mavero. Avanti anche la testa di serie numero 2 Vasilisa Dorina, che ha eliminato Sofia Cadar con il risultato di 6-0, 6-2. Prosegue la sua corsa anche Viola Cossari che, dopo aver eliminato in tre set la francese testa di serie numero 1 Emma Wiesenfeld, si è imposta su Vittoria Medina (6-1, 6-4). Tra le qualificate ai quarti anche Altea Cieno che ha battuto la quarta forza del torneo Virginia Proietti (2-6, 6-4, 6-3).

Nel tabellone maschile prosegue la sua corsa la testa di serie numero 1 Tommaso Pedretti che ha sconfitto il sammarinese Mattia Muraccini (6-0, 6-1). Si fermano agli ottavi, invece, i numeri 2 e 3 del torneo: Enrico Franchi ha ceduto a Lorenzo Elia per 6-2, 7-5, mentre il bulgaro Brian Dal Zilio è stato superato al terzo da Matteo Sabbatini (7-5, 5-7, 6-1). Nei quarti anche il verucchiese Carlo Paci che ha avuto la meglio sulla quinta testa di serie del torneo, lo svizzero Julian Theler (4-6, 6-2, 6-0).

Al via anche il tabelloni di doppio. Nel femminile la coppia formata da Silvia Alletti e Serena Pellandra ha superato coppia formato da Alice Iozzi e Amanda Nai per 6-1 3-6 10-7 accedendo ai quarti di finale. Si fermano invece le coppie maschili sammarinesi: Gian Nicola Lonfernini/Leonardo Stoppini e Mattia Muraccini/Edoardo Pagnoni.

