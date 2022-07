San Marino Junior Open: ecco i finalisti

Definiti i finalisti dell'edizione 2022 del San Marino Junior Open. In campo maschile saranno l'italiano Mattia Ricci e il ceco Vojtech Vales a contendersi il titolo. Vales è la testa di serie numero 1 e in semifinale ha superato con un doppio 6-2 l'italiano Daniele Rapagnetta, terza testa di serie, mentre Mattia Ricci ha vinto il derby tricolore contro Guglielmo Verdese con un doppio 6-2. Per quanto riguarda il tabellone femminile, in finale c'è Rebecca Amerio, testa di serie numero 8 che ha battuto con doppio 6-1 la rumena Alice Nicoleta Petrache. Nell'altra semifinale Lucia Tognoni testa di serie numero 1 batte la croata Korina Roso 6-1 7-5. Domani dalle 10 le finali.

