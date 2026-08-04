TENNIS San Marino Junior Open, esordio positivo per le teste di serie Spircu e Thygesen vincono nella prima giornata di round robin, sconfitte per i sammarinesi Bollini e Pellandra

San Marino Junior Open, esordio positivo per le teste di serie.

Prima giornata di round robin al San Marino Junior Open, torneo J60 dell'ITF Junior Tour in corso sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo fino a domenica. Buon esordio per le teste di serie, giornata amara invece per i due sammarinesi in campo. Nel tabellone maschile la prima testa di serie, il cattolichino Dennis Ciprian Spircu, si è imposta con autorità su Kevin Maugliani per 7-5 6-3 nel gruppo A.

Nel femminile la seconda testa di serie, la danese Emilia Eyva Thygesen, ha dovuto faticare di più nel gruppo B, spuntandola al tie-break su Francesca Galli con il punteggio di 4-6 7-5 10-7. Debutto in salita per i colori sammarinesi: Nicolò Bollini è stato superato da Bruno Giovanni Condorelli per 6-1 6-2, mentre Serena Pellandra ha ceduto con un doppio 6-3 a Veronica Mavero.

Tra i romagnoli in campo, ottimo esordio per Gaia Donati, che ha battuto la quinta testa di serie femminile Aurora Piccinini per 6-3 6-4, mentre nella stessa giornata Maria Bianca Bovara ha ceduto con un doppio 6-2 alla montenegrina Dadja Knezevic. Sconfitte anche per Carlo Paci, battuto da Emanuele De Sanctis per 6-2 6-4, ed Edoardo Pagnoni, superato dal danese Gabriel Maciel Araujo Pyndt con un doppio 7-6 (5).

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