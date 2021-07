TENNIS San Marino Junior Open: il romagnolo Capacci centra la qualificazione Domani alle 9, il via al tabellone principale

San Marino Junior Open: il romagnolo Capacci centra la qualificazione.

Si sono concluse le qualificazioni del San Marino Junior Open 2021, torneo ITF under 18 organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio. I primi a staccare il pass per il tabellone principale sono stati il romagnolo Christian Capacci (wc), che ha eliminato in tre set lo svedese Filip Gustafsson (figlio dell'ex top ten Magnus), il milanese Matteo Ceradelli (wc) e lo spagnolo Felipe Virgili Berini, vittoriosi rispettivamente su Giuseppe Corsaro (4-6 6-0 10-1) e l'austriaco Marcel Ungerboeck (6-2 6-2). Si ferma all'ultimo ostacolo invece la corsa della riccionese Letizia Migani, battuta con un duplice 6-3 dalla toscana Giorgia Roselli. Proseguono la propria avventura sul Titano Erika Di Muzio (6-1 6-0 alla Amerio) e la wild card Marcella Dessolis, vincitrice al super tiebreak sulla francese Zoppas.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: