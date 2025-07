San Marino Junior Open: Pellandra avanza nelle "quali", poi eliminata al 2° turno

Terra rossa del Centro Tennis di Montecchio nuovamente protagonista, con il San Marino Junior Open. Il torneo ITF di grado J60, riservato agli Under 18, è partito con le prime sfide del tabellone di qualificazione. Tra i sammarinesi, che hanno ricevuto delle wild-card dalla Federtennis, sorride la giovanissima Serena Pellandra. La 14enne ha eliminato con un agevole 6-0 6-0 Vittoria Vaccari al primo turno, avanzando così al secondo dove è poi stata eliminata dall'altra italiana Demi Reggianini: doppio 6-2 in favore della n.3 del seeding. Out all'esordio, invece, Emma Pelliccioni battuta 6-0 6-2 da Sofia Del Balzo Ruiti. Questo per quanto riguarda il tabellone femminile.

In campo maschile, invece, Alessandro Ciacci è stato sconfitto con un doppio 6-0 da Massimo Ruspaggiari. Fuori anche Gian Nicola Lonfernini: 6-2 6-0 il punteggio in favore di Tommaso Bartoccioni. Il più vicino a strappare il pass per il secondo turno delle “quali” è stato il classe 2010 Leonardo Bartoletti che, contro Tommaso Muratori, va sotto 6-2 nel primo set ma si impone 6-4 nel secondo. Decisivo il ko al super tie-break finale, risolto 10-4 in favore del tennista italiano. Nella giornata di lunedì si completeranno le qualificazioni, decidendo chi accederà al main draw al via martedì. Per i colori biancazzurri, qui, occhi puntati su Mattia Muraccini e Silvia Alletti.