San Marino Junior Open, prosegue la fase a gironi: Tarlazzi sfida Spircu per i quarti
Sconfitti i sammarinesi. Nicolò Bollini è stato sconfitto da Riccardo Pontigia con un doppio 6-2, mentre Serena Pellandra si è arresa al tie-break decisivo contro Ilaria Rondinelli
Proseguono sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo le sfide del San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 di grado J60 in programma fino a sabato. Nella nuova giornata del round robin sono scesi in campo anche i sammarinesi Nicolò Bollini e Serena Pellandra. Bollini è stato sconfitto da Riccardo Pontigia con un doppio 6-2, mentre Pellandra si è arresa al tie-break decisivo contro Ilaria Rondinelli, vittoriosa per 3-6 6-1 10-5.
Nel tabellone maschile prosegue il cammino della testa di serie numero uno Dennis Spircu. Il giocatore di Cattolica ha superato Vittorio Gilerio per 7-6 (7) 6-3. Successo anche per Carlo Paci, che ha battuto il lituano Dominykas Grusas 6-4 6-2. In evidenza Diego Tarlazzi, vincitore per 6-2 6-3 su Kevin Maugliani. Entrato in tabellone grazie a una wild card, il quindicenne allievo del Ct Massa affronterà domani Spircu per l’accesso ai quarti di finale. Nel torneo femminile Gaia Donati si è aggiudicata il derby romagnolo contro Maria Bianca Bovara con il punteggio di 6-1 6-2. Sorpresa, invece, per l’eliminazione della russa Daria Litvinova, prima testa di serie, sconfitta da Anna Nerelli con un doppio 6-0.
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