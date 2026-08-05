TENNIS San Marino Junior Open, prosegue la fase a gironi: Tarlazzi sfida Spircu per i quarti Sconfitti i sammarinesi. Nicolò Bollini è stato sconfitto da Riccardo Pontigia con un doppio 6-2, mentre Serena Pellandra si è arresa al tie-break decisivo contro Ilaria Rondinelli

San Marino Junior Open, prosegue la fase a gironi: Tarlazzi sfida Spircu per i quarti.

Proseguono sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo le sfide del San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 di grado J60 in programma fino a sabato. Nella nuova giornata del round robin sono scesi in campo anche i sammarinesi Nicolò Bollini e Serena Pellandra. Bollini è stato sconfitto da Riccardo Pontigia con un doppio 6-2, mentre Pellandra si è arresa al tie-break decisivo contro Ilaria Rondinelli, vittoriosa per 3-6 6-1 10-5.

Nel tabellone maschile prosegue il cammino della testa di serie numero uno Dennis Spircu. Il giocatore di Cattolica ha superato Vittorio Gilerio per 7-6 (7) 6-3. Successo anche per Carlo Paci, che ha battuto il lituano Dominykas Grusas 6-4 6-2. In evidenza Diego Tarlazzi, vincitore per 6-2 6-3 su Kevin Maugliani. Entrato in tabellone grazie a una wild card, il quindicenne allievo del Ct Massa affronterà domani Spircu per l’accesso ai quarti di finale. Nel torneo femminile Gaia Donati si è aggiudicata il derby romagnolo contro Maria Bianca Bovara con il punteggio di 6-1 6-2. Sorpresa, invece, per l’eliminazione della russa Daria Litvinova, prima testa di serie, sconfitta da Anna Nerelli con un doppio 6-0.

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