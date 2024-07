TENNIS San Marino Junior Open: si fermano al primo turno i tennisti sammarinesi

Si ferma al primo turno l'avventura di Silvia Alletti al San Marino Junior Open. La tennista sammarinese era opposta all'italiana Virginia Proietti numero 6 del tabellone. Match combattuto nel primo set che ha visto Proietti imporsi per 7-5. L'italiana si è aggiudicata il secondo set 6-2. Ora affronterà nel secondo turno la lettone Rozkale che ha battuto 6-2, 6-3 l'italiana Lavinia Guerresco. Avanzano al turno successivo anche altre favorite come Emma Scaldalai, numero 1 del seeding e l'argentina Sara Conde, testa di serie numero 4, impegnate nel secondo turno rispettivamente contro Gaia Masi e la spagnola Gabriela Paun.

Tra i portacolori di San Marino anche Talita Giardi. La tennista, classe 2008, è stata superata dall'italiana Amanda Nai in due set per 7-5, 6-4. L'azzurra sfiderà al secondo turno Martina Cerbo, partita dalle qualificazioni e capace di superare la testa di serie numero 7, la lettone Lauva 6-2, 2-6, 6-3. In campo maschile impegnato anche il sammarinese Mattia Muraccini nel derby contro l'italiano Edoardo Barbalasco. L'azzurro s'impone 6-4, 6-3 e nel prossimo turno sfiderà il connazionale Davide Ciaschetti. Passo avanti anche per Mattia Cappellari, testa di serie numero 8 e Michele Mecarelli, testa di serie numero 1.

