San Marino Junior Open, vincono Vojtech Vales e Rebecca Amerio

Salta una corona su due nelle finali singolari della nona edizione del San Marino Junior Open, evento ITF organizzato dalla Federazione Sammarinese sui campi del Centro Tennis di Fonte dell'Ovo. Pronostico rispettato nel tabellone maschile dove si impone la testa di serie n°1, Vojtech Vales. Il riminese Mattia Ricci cede al termine di una finale molto equilibrata: 6-3 3-6 6-2 il punteggio in favore dell'atleta ceco che, dopo il successo ottenuto in doppio in coppia col connazionale Jonas Kucera, ha completato la sua settimana perfetta.

Copione stravolto, viceversa, nel torneo femminile, dove Rebecca Amerio, n°8 del tabellone, si prende il titolo battendo, anche qui in una sfida combattutissima, la testa di serie n°1, Lucia Tognoni. In questo caso ci vuole addirittura il tie break: Tognoni parte forte e si prende il primo set per 3-6, salvo poi subire la rimonta di Amerio, travolgente nel 6-1 che vale il pari. Si va alla bella e qui Amerio è di nuovo brava nel non demordere, rientra dal 2-4 e poi, in un tie break punto a punto, conquista il 7-5 che le vale il torneo.