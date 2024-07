San Marino Junior Open: vincono William Mirarchi e Kseniia Ruchkina

Una bella settimana di tennis giovanile, oltre 100 atleti sulla sabbia rossa di San Marino, per un torneo giunto alla sua 11' edizione che spera di essere per questi atleti portafortuna della propria carriera come già successo con il greco Stefanos Tsitsipas. La prima festeggiare la vittoria 2024 è stata la russa Kseniia Ruchkina che ha superato la spagnola Gabriela Paun. Ruchkina, classe 2010, ha avuto ragione dell'avversaria con un netto 6-0, 6-1. Un percorso netto quello della russa nel tabellone del torneo che ha visto la numero 2 del seeding superare le italiane Elisabetta Allegra, Jennifer Scurtu e Virginia Proietti. Poi in semifinale la spagnola Marina Quesada Oyonarte. Nell'albo d'oro Kseniia Ruchkina succede all'italiana Lucrezia Musetti.

Molto più combattuta la finale maschile che ha visto la sfida tra le prime due teste di serie del tabellone. Il detentore del torneo Michele Mecarelli, numero 1 e il connazionale William Mirarchi, numero 2. Una finale tirata decisa in favore di Mirarchi solo dopo il terzo set con il punteggio finale di 6-7, 6-4, 6-2. Il nuovo vincitore del San Marino Junior Open aveva superato in semifinale un altro italiano, numero 3, Filippo Pecorini.

Nel torneo di doppio femminile. Successo per la coppia lettone formato da Marija Lauva e Laura Ozola contro la coppia formata dalla connazionale Vladislava Lescinska e la russa Katsiaryna Dublik con il punteggio di 3-6, 6-4, 10-1.