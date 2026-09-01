San Marino ko 7-5 in gara 3 delle Italian Baseball series

Si complica la serie di finale scudetto per San Marino. In gara 3 arriva una sconfitta per 7-5, in una partita a lungo comandata, e Parma passa così in vantaggio per 2-1 nella serie. Decisivo il fuori campo al nono inning di Garcia, mentre a San Marino non basta il grande slam nella terza ripresa di Gabriel Lino.

I titani partono bene, con la volata di sacrificio di Lino che fa arrivare a casa base Angulo. Nella terza ripresa arriva il momentaneo sorpasso dei ducali, grazie al fuori campo da due punti di Geraldo, ma arriva la pronta risposta di San Marino. Valida di Wong, base su ball di Angulo e singolo di Rifaela riempiono le basi, con Lino che colpisce il grande slam e porta la squadra di casa avanti per 5-2. All'inizio del quarto attacco di San Marino, dopo la valida di Martini, Parma sostituisce Cruz per Kourtis, il rilievo di Parma concede poco al lineup sammarinese, e permette agli ospiti di rifarsi sotto nel punteggio. Nel quinto inning la volata di sacrificio di Leonora permette ad Angioi di segnare il punto del 3-5. Nella ripresa successiva il solo homer di Helmig mette fine alla partita di Palumbo, con gli emiliani che si portano a meno 1.

Parma completa l'inseguimento nell'ottavo inning, con un'altra volata di sacrificio di Battioni che fa arrivare a casa Flisi. San Marino prova a riportarsi avanti mandando due uomini in base, ma l'ingresso del closer Bocchi per Parma è decisivo. 3 strikeout consecutivi portano la partita all'inning decisivo in situazione di parità, spezzata dal foricampo di Garcia, che porta il punteggio sul definitivo 7-5. L'ultimo attacco di San Marino porta infatti tre rapide eliminazioni, e sullo strikeout di di Rifaela si spengono le speranze dei titani di conquistare gara 3, con Parma che conquista, per la prima volta il vantaggio nella serie.

Stasera, alle ore 20, si torna in campo per gara 4, con diretta su San Marino Rtv.







