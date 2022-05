BASEBALL San Marino: la poule scudetto comincia in salita Sconfitta interna per la squadra di Bindi battuta dal Parma per 8 a 5

Nella serata delle grandi novità, il Parma centra una vittoria di prestigio sul diamante di Serravalle contro i campioni d'Italia del San Marino. Le novità: la poule scudetto si gioca sulla distanza di 7 inning e per la prima volta, è stato introdotto il cronometro per velocizzare gli incontri. Venti secondi di tempo tra un lancio e l’altro, mentre sono 90 i secondi a disposizione per un cambio di campo. Le novità ci sono anche sul monte di lancio. Gian Guido Poma si affida al dominicano Montila, classe 95 mentre Doriano Bindi risponde con Andrè Rienzo. Il brasiliano, con un passato anche in Major League, soffre l'avvio della squadra emiliana che segna un punto al primo inning ma soprattutto 5 nella seconda ripresa. I padroni di casa, dove aver sistemato il monte di lancio con l'ingresso di Quevedo, hanno provato a recuperare il divario, con i fuoricampo di Celli al terzo e del battitore designato Pieternella.

La rimonta però, si è fermata alla sesta ripresa con Contreras, che nel frattempo aveva sostituito il partente Montila, bravo nel concedere poco o nulla ai battitori sammarinesi.

Finisce 8 a 5 con la squadra emiliana che vince la prima delle trenta partite della "Poule Scudetto". Domani si replica al “Cavalli” di Parma con gara 2 alle 16 e terza partita in programma alle 20.30.

