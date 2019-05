San Marino: la Reggenza con gli atleti in Montenegro

I Capi di Stato Nicola Selva e Michele Muratori hanno viaggiato con la delegazione atterrata a Podgorica intorno alle 10. Dall’aereoporto Montenegrino il trasferimento in pullman verso il villaggio turistico Slovenka Plaza di Budva per l’occasione trasformato in un vero e proprio villaggio olimpico. Tutte le delegazioni dei 9 Stati partecipanti ai Giochi sono alloggiate allo Slovenka Plaza una struttura ricettiva che dispone di circa 2000 posti letto. Dunque, lo spirito dei primi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ospitati per la prima volta dal Montenegro,nazione indipendente dal 2006, comincia proprio da qui. Un intero villaggio, che oltre a disporre di tutti i servizi, garantirà agli atleti la possibilità di totale condivisione. La giornata di oggi è stata interamente dedicata alla conoscenza della logistica, step necessario da cui partire, in qualche caso rodaggio con allenamento sul campo di gara La delegazione sammarinese è composta da 57 atleti, dopo la rinuncia per infortunio dell’americano sammarinese dell’atletica leggera Joe Guerra. La Reggenza resterà al fianco della delegazione fino a mercoledì mattina poi il rientro in Repubblica.

Lorenzo Giardi