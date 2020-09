BASEBALL San Marino liquida Godo ed è in finale scudetto Gara2 coi romagnoli finisce 7-0 e assicura ai titani l'accesso alle Finals contro Bologna.

In questa A1 parca di sorprese, a Serravalle si compie quello che si intuiva già a inizio stagione: come da copione San Marino liquida facile Godo – 7-0 – e come da copione si assicura la finale scudetto, dove, sempre come da copione, incontrerà la già qualificata Bologna. Le due favoritissime insieme a giocarsi il titolo esattamente come l'anno scorso, quando esultò la Fortitudo. Ora non resta che stabilire chi, tra le due, avrà diritto all'eventuale bella in casa. Si deciderà tra il 9 e il 12 settembre nell'ultimo turno di regular season, al quale, salvo sorprese, San Marino arriverà con una miglior media-vittorie e il vantaggio di giocare a Serravalle due delle tre sfide in questione.

In Gara 2 con Godo c'è partita giusto nel primo inning, nel quale Maestri subisce le valide di Tanesini ed Evangelista – le uniche della sua partita – ma se la cava indenne. Nemmeno San Marino trova subito la via del punto, dopo però gli bastano tre riprese per costruire in toto il risultato finale. Nel secondo, Reginato la sblocca correndo a casa sul singolo di Ahrens, dopo aver colpito una valida ed essere avanzato grazie a un errore della difesa sulla battuta di Caseres. Poi, nel terzo, lo strappo definitivo: volata di sacrificio di Angulo per il raddoppio, quindi singolo di Giovanni Garbella, doppio di Ahrens ed è 5-0. Infine, nel quarto, l'ennesimo fuoricampo di Celli, che porta gli ultimi due punti di serata. Godo ormai è ko, sul monte sammarinese i rilievi Luca Di Raffaele e Nicola Garbella non concedono nulla e il risultato non cambia più.



