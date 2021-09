San Marino lontano dai primi

Dal fiume Mincio dove è in corso il Mondiale di Pesca al Colpo non arrivano buone notizie. La nazionale sammarinese, che aveva fatto ottime cose in prova, non è riuscita a ripetersi in gara concludendo la prima giornata al ventitreesimo posto. Nessuno dei suoi componenti è riuscito a trovare una buona pesca, perdendo anche pesci importanti per pochissimo. Una battuta di arresto inattesa che i sammarinesi hanno possibilità di riscattare domani nella seconda e conclusiva giornata. Al momento guida la classifica l'Italia davanti a Svizzera e Ungheria.