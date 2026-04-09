San Marino lotta ma si arrende: la Lettonia parte forte nel girone

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L'inviato a Tirana Lorenzo Giardi

Esordio in salita per la Nazionale di San Marino nel cammino di qualificazione ai Mondiali di futsal. Contro la Lettonia, sulla carta favorita del girone, i biancazzurri hanno provato a restare in partita con ordine e sacrificio, ma alla lunga hanno dovuto cedere alla maggiore qualità e fisicità degli avversari. La squadra di Osimani ha pagato un approccio morbido ed ha subito il gol in apertura con Kujepovs. La gara si è messa subito sui binari previsti, con la Lettonia a fare la partita e San Marino compatto dietro dove si è distinto in più di un’occasione Jacopo Pazzini che aveva l’arduo compito di sostituire Mattia Protti. Con il passare del tempo, però, la pressione lettone è aumentata. Il possesso palla insistito e le rotazioni veloci hanno iniziato a creare spazi, costringendo San Marino ad un lavoro straordinario in fase difensiva. Conseguenza la Lettonia del CT italiano Bellarte ha dilagato con i gol in successione di Kozlovskis doppietta per lui, Tarakanovs, e Babris. Primo tempo chiuso sul 5-0 con San Marino che si fa notare con le conclusioni di Chezzi, debutto per lui in Nazionale esattamente come Verri, e Moretti. Nel finale azione solitaria molto applaudita di Belloni con il diagonale che termina fuori.

Nella ripresa San Marino ha provato a reagire con orgoglio, alzando leggermente il baricentro e cercando soluzioni offensive più coraggiose. Qualche occasione è arrivata, ma senza la precisione necessaria per rimettere in discussione il risultato. La Lettonia, invece, ha gestito con esperienza, colpendo nei momenti chiave con altri tre gol realizzati da Mickevics, ancora Babris e Baklanovs per il definitivo 8-0. I lettoni colpiscono anche due pali, San Marino evita la doppia cifra e all’ultima azione con Jacopo Pazzini arriva una beffarda traversa. I ragazzi di Osimani almeno un gol lo avrebbero meritato . Nella prima partita valida per le qualificazioni al mondiale 2028 di Futsal gruppo E. Lettonia batte San Marino 8-0 Il percorso nel girone è appena iniziato: serviranno ora punti nelle prossime sfide per trasformare questa esperienza in crescita.







