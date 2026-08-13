San Marino, Martini e la sfida a Bologna: "Se staremo uniti arriveremo in finale"

Il San Marino Baseball si appresta a sfidare la Fortitudo Bologna nella semifinale scudetto: "Cerchiamo di fare lo stesso dell'anno scorso, vincere e andare in finale - dice la prima base Renzo Martini - con Crocetta è stato un po' difficile, abbiamo sofferto più del previsto. Loro sono una buona squadra, sono giovani ma lavorano benissimo, hanno fatto un bel lavoro incontro di noi, ma alla fine siamo in semifinale. Contro Bologna, la cosa più importante sarà stare uniti, lavorare come squadra e continuare a fare ciò che stiamo facendo. Penso che con quello arriviamo sicuramente in finale".







