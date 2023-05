NUOTO San Marino Master, Filippo Magnini da record al Multieventi Il Titano bagna l'esordio nella categoria per il bronzo di Atene 2004 che vince i 50 farfalla con tanto di primato italiano.

Giunto all'edizione n°16, il Trofeo San Marino Master si regala, un po' a sorpresa, un ospite d'eccezione: nella corsia 8 del Multieventi c'è Filippo Magnini, all'esordio tra gli “ex” dopo una carriera da 4 ori mondiali e 17 europei, tra vasca lunga e corta, e un bronzo ai Giochi di Atene 2004 nella 4x200. Ritiratosi nel 2017 – salvo un breve rientro per provare a qualificarsi a Tokyo 2020 – il Magno è fermo dall'agonismo da più di 2 anni, requisito minimo per far parte dei master. Un mondo col quale nel recente passato ha avuto qualche battibecco ma che lo accoglie al meglio, col pubblico – tra cui la moglie Giorgia Palmas – che all'annuncio del suo nome lo omaggia con un lungo applauso. Doveroso, per uno dei migliori liberisti italiani di sempre nelle distanze brevi, che per l'occasione però abbandona lo stile per dedicarsi ai 50 farfalla. Il risultato è comunque facilmente intuibile: primo nella sua categoria con un 25” 53 che vale il record italiano master. L'acuto di Magnini è il fuoco d'artificio d'apertura di un San Marino Master che porta al Multieventi oltre 700 nuotatori del Circuito Supermaster FIN. Le gare proseguiranno fino alla tarda mattinata di domani, quando nelle 4x100 misti si tenteranno altri record italiani.

Nel video le parole di Filippo Magnini.

