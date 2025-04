San Marino omaggia Pierre De Coubertin venerdì 4 aprile alle ore 17 scoprendo il cippo commemorativo voluto da Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin, Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, Giunta di Castello di Serravalle per celebrare la "giornata Internazionale dello sport per lo sviluppo della pace" indetta dall'Onu per il 6 aprile di ogni anno. La cerimonia avrà luogo in via Barone Pierre de Coubertin, dietro la tribuna nord del San Marino Stadium.