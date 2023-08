TENNIS San Marino Open: Alexandre Müller esce a sorpresa dal torneo Dalle 18 tocca a Goffin e Fognini

Il San Marino Open inizia a entrare nel vivo e c'è subito il clamoroso colpo di scena. Alexandre Muller, testa di serie n°1 e 83° nel ranking ATP, cade al primo turno contro il ravennate Enrico Dalla Valle, promosso dalle qualificazioni. Risultato incredibile sia per il punteggio, un comodo 6-3 6-4, sia per le condizioni fisiche di Dalla Valle, che in questi giorni ha dovuto fare i conti con un fastidioso virus intestinale. Sempre in mattinata, Daniel Rincon ha battuto 7-6 7-6 Marcello Serafini, mentre Kimmer Coppejeans ha eliminato Dragos Nicolae Madaras con un doppio 6-4.

Nelle gare di apertura di ieri, niente ribaltamento del pronostico per il sammarinese Marco De Rossi, in tabellone con una wild card: il davisman biancazzurro cede, sempre 6-3 6-4, a Edoardo Lavagno, nel pieno della sua stagione di grazia che l'ha portato anche al 223° posto nella classifica mondiale. Tra gli italiani avanti anche Alessandro Giannessi: contro Moez Echargui, in una gara che lo vede favorito dalle 56 posizioni di vantaggio in classifica, lo spezzino parte malissimo incassando un pesante 1-6, salvo poi riprendersi e ribaltarla con un doppio 6-4. Giannessi ora se la vedrà con l'argentino Federico Delbonis, a suo volta sorprendente nel cancellare con un perentorio 6-1 6-3 la testa di serie n°8 del tabellone, Marc Polmans. Passa pure Nerman Fatic, vincente 6-3 3-6 6-3 su Roman Andres Burruchaga, figlio di quel Jorge che, al fianco di Maradona, fu match winner del Mondiale '86 di calcio.

E stasera, sul centrale, entrano in scena i pesi massimi Fabio Fognini e David Goffin, rispettivamente n°4 e n°3: il belga gioca alle 18 contro Federico Gaio, l'azzurro alle 20:30 contro Andrea Collarini.

