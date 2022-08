TENNIS San Marino Open: Bortolotti-Martos Gornes trionfano nel doppio

L'italiano Marco Bortolotti e lo spagnolo Sergio Martos Gornes hanno vinto il torneo di doppio del San Marino Open superando in finale i due serbi Ivan e Matej Sabanov, teste di serie n.3 del tabellone. Vittoria in due set per Bortolotti-Martos Gornes che si sono imposti con un doppio 6-4.

