TENNIS San Marino Open: buona la prima per Cecchinato Successi anche per Cerundolo, avversario di Cecchinato al secondo turno, Heide e Tseng. Martedì tocca a Fabio Fognini: alle 19 la sfida a Sakamoto.

San Marino Open: buona la prima per Cecchinato.

Si è conclusa la prima giornata del San Marino Open. Nessuna sorpresa con le due teste di serie che avanzano al secondo turno: Juan Manuel Cerundolo, n.8 del seeding, ha superato Bueno con un perentorio 6-2 6-1 mentre Gustavo Heide, sesta testa di serie, ha avuto la meglio di Misolic in tre set 3-6 6-4 6-1.

Grande attesa per l’esordio di Marco Cecchinato: il siciliano non ha deluso le aspettative imponendosi contro l’argentino Collarini sempre in tre set. 6-3 3-6 6-3 per Cecchinato che ora se la vedrà con lo stesso Cerundolo. Nel match serale successo in due set per Chun-Hsin Tseng: il tennista di Taipei ha regolato Maestrelli con un doppio 6-3.



I più letti della settimana: