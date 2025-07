San Marino Open: Caniato elimina Blanchet e vola al 2º turno, fuori Arnaboldi

La grande sorpresa della prima giornata del San Marino Open è Carlo Alberto Caniato. Il giovane tennista veronese – classe 2005 – supera il francese Ugo Blanchet all'esordio in un main draw del Challenger. E lo fa sfoderando una super prestazione, a partire dal primo set: il transalpino, n.8 del seeding, va sul 4-1 ma viene recuperato e si arriva al tie-break dove Caniato tira fuori gli artigli, vincendolo 7-5. Il secondo set segue lo stesso copione: l'azzurro sfrutta il suo gran servizio e in difesa costringe sempre Blanchet ad un punto in più. Così facendo il n.173 al mondo sbaglia e Caniato chiude 7-6 7-5 in poco più di due ore di gioco, strappando un meritato pass per il secondo turno.

"Sono molto contento del match che ho fatto, ho disputato un ottimo match, è stato dall'inizio alla fine molto propositivo, molto carico, quindi sono contento per questa vittoria" - dice Caniato - "Mi sono aggrappato a qualsiasi punto per riuscire a portare a casa ogni game, quindi sono contento di aver lottato fino alla fine".



Per un italiano che avanza, ce n'è un altro che dice addio ai sogni di gloria. Si tratta di Federico Arnaboldi che opposto alla testa di serie n.4, il francese Kyrian Jacquet, non scende in campo nel primo set e cede 6-1 senza colpo ferire. Nel secondo il comasco ha una reazione d'orgoglio ma non sfrutta nessuna delle 5 palle break a disposizione. Jacquet allora riordina le idee, dà anche spettacolo con alcune belle giocate e – con un 7-5 – si regala gli ottavi di finale.

"Sicuramente sono venuto qui per provare a vincere il torneo" - ammette Jacquet - "ma quando gioco cerco di non pensarci. Faccio solo del mio meglio come questa sera e poi vediamo come va".

Nel pomeriggio avanzano sia la testa di serie n.5 Dino Primzic – 7-5 6-1 all'ecuadoregno Guillen Meza – che la n.6 Federico Agustin Gomez, dopo una maratona da 2 ore e 35 minuti contro l'ucraino Sachko. 6-2 4-6 7-6 in favore del tennista argentino.