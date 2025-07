San Marino Open: Caniato lotta ma non basta, Hayot ai quarti

Un primo set giocato magistralmente, poi Carlo Alberto Caniato si deve arrendere al francese Hugo Mayot che si qualifica ai quarti di finale del San Marino Open. Come detto il classe 2005 veronese - wild card di questo torneo - si impone 6-4 nel primo e dà la possibilità di credere nell’impresa, poi alla lunga esce un Mayot non al top della condizione ma comunque in grado di regalare grandi colpi. 6-2 6-4 negli ultimi due set e il transalpino è tra i migliori 8. Caniato invece esce tra i meritati applausi del Centrale.