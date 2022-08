TENNIS San Marino Open: Cecchinato in due set conquista la semifinale. Kotov batte Weis

San Marino Open: Cecchinato in due set conquista la semifinale. Kotov batte Weis.

Marco Cecchinato sul Titano si porta a casa una vittoria netta contro Valentin Vacherot col punteggio di 7-6, 6-1. Arriva senza troppa fatica per il tennista palermitano il pass per la semifinale dopo aver dominato per tutto il secondo set e aver conquistato con lucidità e tenacia il tie-break nel primo set. Unica nota preoccupante per l'azzurro, l'infortunio alla caviglia, sopraggiunto nel quinto game, che però non gli ha impedito di chiudere in bellezza il match. Kotov, numero 130 del ranking ATP, si sbarazza dell'azzurro Alexander Weis e chiude l'ultimo quarto di finale col punteggio di 7-5, 6-0.

