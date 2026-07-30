San Marino Open, Cecchinato si ferma al secondo turno: Muller vince in tre set

Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato agli Internazionali di Tennis San Marino Open. Il siciliano, sostenuto dal pubblico del Centrale, è stato sconfitto dal francese Alexandre Muller con il punteggio di 4-6 6-2 7-5 dopo due ore e dieci minuti.

Cecchinato ha conquistato il primo set grazie a un break nel finale, ma Muller ha reagito dominando il secondo parziale. Nel set decisivo l’azzurro ha avuto diverse occasioni per allungare, senza riuscire a sfruttarle. Sul 5-6 ha annullato due match point, prima di cedere al terzo.

Nei quarti Muller affronterà il croato Mili Poljicak, proveniente dalle qualificazioni, che ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 4 Nikoloz Basilashvili al termine di una lunga battaglia in tre set. Avanza anche il boliviano Juan Carlos Prado Angelo, favorito dal ritiro per infortunio del connazionale Hugo Dellien dopo il primo set.

Nell’ultimo incontro di giornata, l’argentino Facundo Diaz Acosta, prima testa di serie, ha battuto il romagnolo Francesco Forti 6-2 7-6. Venerdì sfiderà Prado Angelo per un posto in semifinale.







