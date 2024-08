TENNIS San Marino Open: Cerundolo ai quarti, Cecchinato fuori tra gli applausi

Non ha deluso le aspettative il big match che ha chiuso la terza giornata del San Marino Open. Ad avere la meglio è stato l’argentino Juan Manuel Cerundolo, testa di serie n.8, che si è imposto in due set contro Marco Cecchinato. A far la differenza nel primo set, terminato 6-4 in favore di Cerundolo, il break arrivato nel 7º game. Completo equilibrio nel secondo set con il tie-break a decidere: Cerundolo si è imposto 7-2 chiudendo così 6-4 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Il siciliano esce tra gli applausi, Cerundolo avanza ed ora incontrerà il francese Alexandre Müller in un quarto di finale tutto da vivere.



