San Marino Open, Costa: "Evento aperto al pubblico"

Mancano solo 2 giorni al via degli Internazionali di Tennis a San Marino che tornano sul Titano dopo ben 7 anni di assenza. Si parte domenica con le qualificazioni mentre da lunedì si gioca il tabellone principale fino alla finalissima in programma il 15 agosto alle ore 20.30. Ancora da confermare le 3 Wild Card anche se, una di queste, dovrebbe andare al sammarinese Marco De Rossi che ha ben figurato negli ultimi tornei tra cui la Coppa Davis giocata qualche mese fa in Macedonia del Nord.

Alessandro Costa sarà il direttore degli Internazionali di Tennis. "Abbiamo 9 giocatori tra i primi 200 al mondo, un onore per San Marino".