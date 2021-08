TENNIS San Marino Open, Costa: "Evento aperto al pubblico" Mancano solo 2 giorni al via degli Internazionali di Tennis che tornano sul Titano dopo ben 7 anni di assenza. Si parte domenica con le qualificazioni mentre da lunedì si gioca il tabellone principale fino alla finalissima in programma il 15 agosto.

Sarà una settimana di grande tennis a San Marino. Gli Internazionali tornano ad infiammare il Centro di Fonte dell'Ovo che, nel 2014, aveva chiuso i battenti per quanto riguarda il Challenger. Grazie alla caparbietà delle Federazione Sammarinese Tennis – con il presidente Christian Forcellini – e le Segreterie di Stato allo Sport e al Turismo che hanno contribuito economicamente alla riuscita dell'eventi, il San Marino Open è pronto a partire. Il direttore del torneo sarà una vecchia conoscenza come Alessandro Costa.

Si parte domenica con le qualificazioni mentre da lunedì al via il tabellone principale. Il pubblico potrà assistere agli incontri, sempre in programma dalle ore 17, senza restrizioni. Ancora da confermare le 3 Wild Card anche se, una di queste, dovrebbe andare al sammarinese Marco De Rossi che ha ben figurato negli ultimi tornei tra cui la Coppa Davis giocata qualche mese fa in Macedonia del Nord.



