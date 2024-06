San Marino Open, dai senior tre argenti e un bronzo per i biancazzurri

Taekwondo San Marino

Il San Marino Open di Taekwondo si completa con le gare Senior e per la squadra biancazzurra ci sono 4 medaglie con 7 atleti, ma senza l'acuto dell'oro. La seconda giornata del torneo porta tre argenti e un bronzo, aggiuntosi a quello conquistato ieri, tra gli junior, da Thomas Albani.

Nella +87 kg, Matthieu Mougeot supera la semi con un 2-0 su Andrea Vandelli e si guadagna la finale, dove cede sempre per 2-0 a Gabriele Palumbo. Argento per lui e anche per Daniele Leardini, nella -87 kg: qui l'ultimo atto è una sfida all'ultimo punto con Luca Tortelli, impostosi in entrambi i round coi punteggi di 7-6 e 7-7. Il terzo argento per San Marino arriva nella -58 kg con Nicholas Battistini, anche lui sconfitto 2-0 da Emanuele Cricchio.

Completa il medagliere senior il bronzo di Stefano Crescentini che nella -74 kg supera i quarti col 2-0 su Alessandro Gallo e si assicura medaglia e semifinale, dove s'arrende, ancora per 2-0, a Nicholas Mastrosimone. Si fermano ai quarti invece Michele Ceccaroni, sempre nella -74 kg, Michele Mezzanotte e Michael Proppert, entrambi nella -68 kg.