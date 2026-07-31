San Marino Open: Diaz Acosta e Poljocak in semifinale
Prende forma il quadro delle semifinali del San Marino Open. Nella parte bassa del tabellone il peruviano Varillas sfiderà il croato Poljicak.
Vola in semifinale anche la testa di serie numero 1 Diaz Acosta che batte il boliviano Prado Angelo.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy