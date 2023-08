TENNIS San Marino Open: eliminato Fognini, in campo Pellegrino-Fatic per la prima semifinale

Si ferma ai quarti di finale la prima volta di Fabio Fognini al San Marino Open. Il tennista italiano cede in tre set a Daniel Rincon. Lo spagnolo s'impone 6(4)-7, 6-4, 6-4. In serata, Rincon sfiderà il connazionale Jaume Munar per l'accesso alla finalissima.

