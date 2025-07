San Marino Open, esordio vincente per Cinà: "Felice della mia partita, qui mi piace molto"

Al San Marino Open, esordio in grande stile per Federico Cinà: il classe 2007, in tabellone con una wild card, ha superato 6-2 6-1 l'argentino Mariano Kestelboim e agli ottavi se la vedrà con un altro albiceleste, la testa di serie n°2 Thiago Agustin Tirante.

"L'esordio non è mai facile - commenta Cinà - infatti sono molto felice di come è andata, abbastanza semplice. Ho giocato bene fin dall'inizio e sono stato bravo appunto a tenere una giusta attenzione per tutta la partita. Mi trovo molto bene qua, mi piace molto anche come come si gioca, il centrale anche fa un bel rumore quando si colpisce quindi mi piace tanto. L'organizzazione è pure molto, molto bella, campi perfetti, è anche qualcosa in più di un Challenger. Il mio obiettivo? Fare più partite possibili sarebbe bello e poi ovviamente migliorare partita dopo partita".

Cinà che è considerato tra i più interessanti di una "next gen azzurra" in grande ascesa: "Se la cosa mi mette pressione? Mah, non tanto, sento comunque un aiuto, c'è tanta fiducia nei miei confronti quindi sono felice di essere considerato uno della next gen. A chi mi ispiro? Djokovic mi piace tanto, però anche Sinner, ovviamente Musetti, come italiani sono fortissimi".