San Marino Open: Fognini ai quarti con il brivido

Sembrava tutto apparecchiato per la favola di Samuel Vincent Ruggeri e invece succede quello che non t'aspetti. O, almeno, succede quello che ti aspettavi alla vigilia ma sotto altra veste: Fabio Fognini vince ed è ai quarti di finale del San Marino Open, atteso da un altro derby italiano contro Matteo Gigante che, fino a questo momento, ha dimostrato grande solidità. Un match interpretato male in avvio dal 37enne di Arma di Taggia che nel primo set sbaglia tanto, troppo. Dall'altra parte Vincent Ruggeri si affida ad una gran prima di servizio e quasi passeggia, imponendosi 6-1. Nel secondo set c'è partita: break Vincent Ruggeri, controbreak immediato Fognini e poi si va in totale equilibrio fino al tie-break dove cambia tutto. Il giovane tennista lombardo serve bene e risponde meglio, portandosi addirittura sul 5-1. Sembra fatta ma Fognini prima risale e poi ringrazia per i due clamorosi doppi falli di Vincent Ruggeri che riaprono tutto. Il “Fogna” vince 7-5 e il terzo set è pura accademia perché Vincent Ruggeri esce totalmente dalla partita e Fognini – con esperienza – chiude con un eloquente 6-0.

Nel servizio l'intervista a Fabio Fognini